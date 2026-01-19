Wadenprobleme: „Einige Zeit Pause“ für Sabitzer

Borussia Dortmund muss vorerst weiter auf ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer verzichten!

„Sabi hat Wadenprobleme gehabt. Es ist soweit nichts Spektakuläres, aber wir müssen einige Zeit Pause machen. Die Wade ist ein sehr beanspruchter Muskel“, sagte Trainer Niko Kovac am Montagabend vor dem Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur.

Mittelfeldspieler Sabitzer hatte wegen der Wadenprobleme bereits das 3:2 in der Liga gegen den FC St. Pauli verpasst. Dort wurde er in der Startelf von Jobe Bellingham vertreten. Der Engländer wird aller Voraussicht nach auch am Dienstag in London neben dem gesetzten Felix Nmecha beginnen. Die offensivere Lösung wäre Carney Chukwuemeka. Salih Özcan, der auf dieser Position ebenfalls spielt, ist für die Champions League nicht gemeldet.

Kovac sprach von einem „wichtigen Spiel gegen einen Tabellennachbarn“, in dem seine Mannschaft „hart und viel arbeiten“ müsse. Der BVB will sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren, in der Ligaphase belegt er momentan den zehnten Platz vor den punktgleichen Londonern.

