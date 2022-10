Wadenprobleme überstanden: Messi wieder „einsatzbereit“

via

Superstar Lionel Messi steht beim französischen Fußballmeister Paris St. Germain nach überstandenen Wadenproblemen vor seiner Rückkehr. „Er hat die gesamte Einheit absolviert“, sagte Trainer Christophe Galtier am Freitag: „Zu diesem Zeitpunkt ist er einsatzbereit.“

Messi hatte sich in der vergangenen Woche im Champions-League-Duell bei Benfica Lissabon (1:1) die Verletzung zugezogen. Daraufhin verpasste der Argentinier das Ligaspiel bei Stade Reims (0:0) und das Rückspiel gegen die von Roger Schmidt trainierten Portugiesen von Benfica (1:1) am Dienstag in Paris.

