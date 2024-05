Wahl des Heimrechts im EC-Playoff-Finale: So haben Hartberg und Klagenfurt entschieden

Am 24. und 28. Mai entscheidet sich im Europacup-Playoff-Finale, welcher Bundesligist sich das letzte Ticket für einen europäischen Bewerb sichert. Die Entscheidung fällt dabei zwischen dem Fünften der Meistergruppe und dem Sieger des Playoff-Duells in der Qualifikationsgruppe.

In der Qualigruppe steht bereits eine Runde vor Schluss fest, dass sich der Wolfsberger AC und Austria Wien in einem Spiel im Playoff-Halbfinale duellieren werden. Mit dem TSV Hartberg und Austria Klagenfurt streiten in der Meistergruppe noch zwei Teams um den begehrten fünften Platz.

Fünftplatzierter darf über Heimrecht entscheiden

Der Fünftplatzierte darf entscheiden, ob er zuerst lieber daheim oder auswärts antreten möchte. Nach Aufforderung zur Bekanntgabe des Heimrechts durch die Bundesliga haben Hartberg und Klagenfurt ihre Entscheidung gefällt.

Die Hartberger würden im Hinspiel am 24. Mai lieber zunächst auswärts gegen den Sieger aus WAC/Austria antreten und das Rückspiel vier Tage später in der heimischen Profertil Arena bestreiten.

Genau anders haben sich die Klagenfurter entschieden: Die Pacult-Elf würde das erste Spiel lieber zu Hause gegen den WAC bzw. die Austria spielen und das Rückspiel auswärts absolvieren.

Der Sieger des Playoff-Finales steigt kommende Saison in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League ein.

Die möglichen Duelle im Überblick

TSV Hartberg im Europacup-Playoff – Finale

Fr., 24.05.2024, 19:30 Uhr: RZ Pellets WAC/FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg

Di., 28.05.2024, 19:00 Uhr: TSV Egger Glas Hartberg – RZ Pellets WAC/FK Austria Wien

SK Austria Klagenfurt im Europacup-Playoff – Finale

Fr., 24.05.2024, 19:30 Uhr: SK Austria Klagenfurt – RZ Pellets WAC/FK Austria Wien

Di., 28.05.2024, 19:00 Uhr: RZ Pellets WAC/FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt

Bild: GEPA