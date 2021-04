Wahlhelfer Marcelo steht Real doch zur Verfügung

via

via Sky Sport Austria

Real Madrids Verteidiger Marcelo kann im Halbfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League nächste Mittwoch (ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) bei Chelsea mitwirken. Wie Trainer Zinedine Zidane am Freitag bei einer Pressekonferenz erklärte, werde der 32-Jährige am Dienstag seiner Verpflichtung als Wahlhelfer nachkommen, stehe für die Partie tags darauf in London aber zur Verfügung. Marcelo war ausgewählt worden, bei Regionalwahlen zu helfen.

Der vierfache Champions-League-Gewinner Marcelo ist gebürtiger Brasilianer, hatte die spanische Staatsbürgerschaft 2011 erhalten. Alle im Wahlregister aufscheinenden Bürger können für Arbeiten in den Wahl-Stationen nominiert werden. Im Heim-Hinspiel gegen Chelsea (1:1) war Marcelo bis zur 77. Minute im Einsatz.

Ebenfalls einsatzbereit sei Defensivbollwerk Sergio Ramos, bestätigte Zidane. Der 35-Jährige, der zuletzt wegen einer Corona-Infektion passen musste, sei auch schon für das Liga-Heimspiel gegen Osasuna am Samstag eine Überlegung.

(APA/Reuters)

Artikelbild: Imago