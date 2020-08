Wahnsinn! Salzburg-Torhüter pariert drei Elfmeter in Folge

via

via Sky Sport Austria

Die U-19-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg schaffte durch einen 4:3-Sieg über Olympique Lyon den Einzug in das Youth-League-Halbfinale. Bereits nach sechs Minuten kam es zu sehenswerten Szenen. Salzburg-Torhüter Daniel Antosch wehrte drei Elfmeter in Folge ab.

In der 7. Spielminute zeigte Schiedsrichter Donatas Rumšas, aufgrund eines Foulspiels, auf den Elfmeterpunkt. Lyon-Mittelfeldspieler Florent Da Silva trat den fälligen Strafstoß, doch Salzburg-Tormann Daniel Antosch konnte den Elfmeter parieren. Antosch blieb jedoch nicht auf der Linie, wodurch der Elfmeter wiederholt werden musste. Im zweiten Anlauf scheiterte Da Silva erneut an Antosch, doch wieder ließ der Schiedsrichter den Elfmeter wiederholen. Antosch bewegte sich wieder zu früh von der Linie und sah diesmal auch die Gelbe Karte. Zum dritten Strafstoß trat wieder Da Silva an, doch Antosch ging zum dritten Mal als Sieger aus diesem Duell hervor.

Die Szene im VIDEO:

Bild: Getty