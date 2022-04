Union Waldviertel ist dem Premierentitel in der heimischen Volleyball-Liga der Männer wieder einen Schritt näher gekommen.

Die Niederösterreicher feierten am Sonntag gegen Aich/Dob einen 3:1-(14,19,-21,22)-Auswärtssieg und stellten damit in der „best of seven“-Serie auf 2:0. Das nächste Duell steigt am Donnerstag (20.20 Uhr) in Zwettl.

