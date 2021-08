Walke über den vermeintlichen Champions-League-Playoff-Fluch: „Mit Sicherheit hat sich das erledigt“

Salzburg-Torhüter Alexander Walke war am Montag bei “Dein Verein – Double Check” zu Gast. Der erfahrene Schlussmann warf u.a. einen Blick auf das anstehende Champions-League-Playoff-Duell gegen Bröndby IF (am Dienstag ab 21 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit Sky X Traumpass).

Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel gegen Bröndby IF: „Es ist eine körperlich sehr starke Mannschaft, die viel über Standards kommt. Sie haben vier, fünf große Spieler drinnen. Wir wissen, dass sie durch Corona momentan den einen oder anderen Ausfall haben und dass sie in der Saison natürlich nicht so gestartet sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eine sehr schwierige Aufgabe für uns wird und wir zwei Top-Tage brauchen.“

…über den vermeintlichen Champions-League-Playoff-Fluch: „Mit Sicherheit hat sich das erledigt.“

…darüber, wer am Dienstag gegen Bröndby im Tor stehen wird und über die Frage nach der Nummer eins im Tor bei FC Red Bull Salzburg: „Ich denke im Moment Philipp (Köhn, Anm.). Er hat das sehr ordentlich gemacht. Auch in Spielen, die nicht immer so einfach waren. Bei den Spielern macht man es auch über das Leistungsprinzip. Nico (Mantl, Anm.) und Philipp machen einen sehr guten Job im Training und versuchen alles, um zu spielen und im Moment hat Philipp die Nase vorne. Aber ausruhen darf er sich nicht, weil Nico schon in den Startlöchern steht. Und ich bin auch noch da. Ich mache ganz normal beim Training mit. Ich versuche Nico und Philipp zu helfen und ihnen das eine oder andere beizubringen. Klar ist aber, dass, wenn es nicht laufen sollte, ich bereit bin und in den Startlöchern stehe.“

Bild: GEPA