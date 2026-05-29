Walkner gelingt Klassensieg bei WM-Rallye

Der Salzburger Matthias Walkner hat am Freitag in Argentinien bei der WM-Rallye Desafio Ruta 40 die Autowertung der Challengerklasse gewonnen.

Mit seinem spanischen Co-Piloten Pablo Moreno lag er 29 Sekunden vor dem Portugiesen Alexandre Pinto, Sieger der Portugal-Rallye. Ein Reifendefekt am Taurus T3 Buggy Walkners hätte ihm fast noch den Sieg gekostet.

Es war das zweite Antreten des 39-Jährigen Motorrad-Dakarsiegers 2018 bei einer Auto-Rallye nach jenem im März in Portugal.

(APA) / Bild: Imago