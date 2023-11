Walkner startet zum zehnten Mal bei Rallye Dakar

Der 37-jährige Salzburger Matthias Walkner wird zum zehnten Mal die Rallye Dakar in Angriff nehmen. Das gab sein Team Red Bull KTM Factory Racing am Montag bekannt. Die legendäre Rallye wird zum fünften Mal in Saudi-Arabien gefahren und führt von 5. bis 19. Jänner in zwölf Etappen über 5.000 Kilometer.

Walkner, der Sieger von 2018, war zu Jahresbeginn bei der 45. Rallye Dakar auf der vorletzten Etappe schwer gestürzt, kam aber mit Prellungen, Verstauchungen und blauen Flecken relativ glimpflich davon.

Teamkollegen von Walkner bei der 46. Ausgabe des Langstreckenklassikers sind Titelverteidiger Kevin Benavides und der Vorjahreszweite Toby Price. 60 Prozent der Strecke werden Neuland sein, als Premiere steht auch eine zweitägige Etappe über 600 km auf dem Programm.

