Susanne Walli ist am Dienstag bei der Leichtathletik-EM im Rahmen der European Championships in München über 400 m ausgeschieden.

Die Oberösterreicherin, die am Vorabend im Vorlauf zweitbeste Karrierezeit gelaufen war, kam im dritten Halbfinal-Rennen als Siebente in 52,58 Sek. ins Ziel, gesamt wurde sie damit 20. Bei der WM im Juli in Eugene (USA) war die 26-Jährige auf Rang 23 gelandet.

(APA)/Bild: GEPA