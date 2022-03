Wann hört Ronaldo auf? CR7 Junior mit kurioser Bitte an seinen Vater

via

Cristiano Ronaldo möchte auch im Herbst seiner Karriere um Titel mitspielen. Doch wie lange steht der 37-Jährige noch auf dem Platz? Sein Sohn hat jedenfalls nach Informationen der Sun eine kuriose Bitte geäußert.

Mit 37 Jahren sind zahlreiche Fußball-Stars schon in Rente gegangen, ManUnited-Superstar Cristiano Ronaldo möchte es dagegen weiterhin wissen. Zahlreichen Fans fragen sich: wie lange noch? Im Interview mit ESPN Brasil hatte er Anfang Januar betont, dass er herausfinden möchte, ob er bis 40, 41 oder 42 spielen könne. Sein tägliches Ziel sei aber, den Moment zu genießen.

„Warte noch ein paar Jahre“

Auch sein ältester Sohn hofft, dass er noch eine Weile auf dem Fußballplatz stehen wird und hat eine kuriose Bitte: „Mein Sohn sagt zu mir: ‚Papa, warte noch ein paar Jahre – ich will mit dir spielen'“, wird Ronaldo von der Sun zitiert. Cristiano Jr. träumt ebenfalls davon, ein erfolgreicher Fußball-Profi zu werden, ist in dieser Saison in die Akademie von Manchester United gewechselt, trägt dort ebenfalls die Rückennummer 7. Davor war er wie sein Vater bei Juventus aktiv.

Ende Januar hat Ronaldo ein Foto von ihm und seinem Sohn mit der Bildunterschrift „Present and Future“ gepostet. Cristiano Jr. ist allerdings erst elf Jahre alt, bis zu einem möglichen Profi-Debüt dürfte es also noch ein paar Jährchen dauern. Doch Hand auf’s Herz: Wer würde sich nicht freuen, Vater und Sohn gemeinsam auf dem Rasen spielen zu sehen?

