Wanner meldet sich für Algerien-Duell fit

Paul Wanner ist am Freitagabend (Ortszeit) bei der Abschlusseinheit vor dem WM-Gruppenspiel gegen Algerien wieder ins Mannschaftstraining des österreichischen Fußball-Nationalteams eingestiegen. Der Mittelfeldmann machte nach seiner leichten Wadenblessur wie alle anderen Kaderspieler den medienöffentlichen Teil des Trainings im Stadion des MLS-Clubs Sporting Kansas City mit. Der 20-Jährige sollte damit am Samstag (Sonntag 04.00 Uhr MESZ) zur Verfügung stehen.

Wanner hatte am Montag in der Partie gegen Argentinien (0:2) kurz vor seiner Auswechslung einen Schlag auf die Wade erlitten. Am Donnerstag setzte der Youngster von PSV Eindhoven mit dem Training aus und unterzog sich stattdessen einer MRT-Untersuchung, die allerdings keinen Befund ergab. Laut ÖFB-Angaben seien alle Spieler fit und für das entscheidende Spiel um den Einzug in die K.o.-Phase einsatzfähig.

Bei den Algeriern fehlt aller Voraussicht nach Stürmer Mohamed Amoura wegen einer Oberschenkelverletzung. Abwehrchef Ramy Bensebaini war nach dem 2:1-Sieg gegen Jordanien zuletzt ebenfalls angeschlagen. „Ich hoffe aber, dass er uns zur Verfügung steht“, sagte Algeriens Teamchef Vladimir Petkovic über den Borussia-Dortmund-Profi.