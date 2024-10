War Hartberg ein Thema? WSG-Coach Semlic über mögliches Interesse im Herbst

War die Personalie Philipp Semlic im Herbst ein Thema beim Bundesligisten TSV Hartberg?

In der neuesten Folge des Podcasts „DAB | Der Audiobeweis“ war der WSG-Trainer zu Gast. Der Steirer äußerte sich dabei unter anderem über ein mögliches Interesse des TSV Hartberg im Herbst:

„Über ungelegte Eier rede ich prinzipiell nicht. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann bin ich mit Haut und Haaren von dem Projekt überzeugt. Das bin ich hier bei der WSG Tirol. Das braucht auch meine ganze Energie hier„, so Semlic.

Voller Fokus auf die WSG

Weiters führt Semlic aus: „Wenn ich an Dinge in der Zukunft denke, dann kann ich nicht Leistung bringen. Es ist wichtig, dass wir im hier und jetzt leben, da müssen wir Gas geben. Wenn ich an andere Dinge denken würde, dann wäre das nicht korrekt. So bin ich auch nicht als Mensch. Ich bin sehr glücklich, diesen Weg gegangen zu sein. Ich genieße es tagtäglich und versuche hier, meine nächsten Schritte als Trainer zu setzen.„

Semlic unterschrieb im Sommer 2024 als Nachfolger von Thomas Silberberger einen Vertrag bei der WSG Tirol. Nach elf Runden belegen die Wattener den zehnten Tabellenrang. Am Sonntag trifft die WSG auf den SCR Altach (live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass).

(Red.) / Bild: GEPA