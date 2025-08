„War Thema in der Kabine“: Rapid besiegt „Angstgegner“ BW Linz

Die noch junge Saison meint es weiter gut mit dem SK Rapid. Am Sonntag startete Grün-Weiß mit einem 1:0-Heimerfolg über „Angstgegner“ Blau-Weiß Linz in die Bundesliga – es war der vierte Sieg im vierten Pflichtspiel 2025/26. Der neue Trainer Peter Stöger verspürte „ein gutes Gefühl“ für die „intensiven“ kommenden Aufgaben Dundee United und Sturm Graz. „Auf der ersten kleinen Etappe haben wir gemeinschaftlich alles hingekriegt“, sagte der 59-Jährige.

In der Conference League die erste Hürde Tuzi genommen, im Cup ebenso sicher in die zweite Runde gekommen, nun auch mit einem Dreier in die Meisterschaft gestartet. Rapid hat zwar noch keine echten Kaliber vor der Brust gehabt, die Favoritenrolle aber erfolgreich unter Beweis gestellt. „Die Liga ist mir extrem wichtig, und so sind wir es heute auch angegangen“, freute sich Stöger nach einem Arbeitssieg dank des frühen Tors von Petter Dahl (8.).

Vergangene Saison kein Sieg gegen BW Linz

Auch dass man dabei die Schmach der Vorsaison tilgte, in der man gegen BW dreimal als Verlierer vom Platz ging und nur ein Remis holte, sorgte für Aufatmen.

„Natürlich war es ein Thema in der Kabine, dass wir das streichen wollen“, bestätigte Stöger. Man habe aus der jüngsten Vergangenheit gelernt. „Wir haben ihnen die Räume gegeben, und das ist ihnen halt weit schwerer gefallen, als wenn sie die Umschaltsituationen quasi geschenkt kriegen. Das haben wir super hingekriegt.“

„Haben taktisch viel richtig gemacht“ – Stöger zufrieden

Hedl: „Hätten es uns einfacher machen können“

BW-Coach Mitja Mörec nannte Rapids Zugang „pragmatisch“, Rapid-Goalie Niklas Hedl sah es ähnlich. „Wir haben das Pressing von Blau-Weiß gut umgangen, indem wir viele lange Bälle gespielt haben“, sagte der 24-Jährige, der wenig zu tun hatte, im Finish bei einer Topchance von Muharem Huskovic aber eine wichtige Parade hinlegte. „Sicher hätten wir es uns einfacher machen können. Zum Glück hat es gereicht“, gab Hedl zu.

Seine Kollegen taten sich nach einem kombinationsfreudigen Start (Stöger: „Sehr, sehr stark“) mit Fortdauer etwas schwerer, Chancen auf das 2:0 waren dennoch vorhanden. „Ich hätte schon gerne gesehen, dass wir das Zweite nachlegen“, betonte Stöger, wollte allen Beteiligten freilich Zeit geben. „So wie wir momentan dastehen, ist es in Ordnung, aber wir haben noch Möglichkeiten nach oben.“

Horn bereit für Dundee United

Gelegenheit dazu gibt es bereits am Donnerstag (21.00 Uhr) an gleicher Stelle im Hinspiel der dritten Qualirunde zur Conference League gegen den schottischen Vertreter Dundee United. Auch da gilt es wieder, der Favoritenrolle gerecht zu werden. „Der Donnerstag kann kommen“, meinte der deutsche Außenverteidiger Jannes Horn, Stöger freute sich auf eine „sehr interessante Aufgabe.“ Drei Tage später kann man dann aber wirklich zeigen, wo man steht: Am Sonntag (17.00) wartet das Auswärtsspiel bei Meister Sturm.

Der Kameruner Martin Ndzie wird dann vielleicht schon Rapidler sein. Sportdirektor Markus Katzer bestätigte auf Sky, dass der 22-jährige, defensive Mittelfeldmann vom israelischen Erstligisten FC Ashdod bereits in Wien weilt, aber noch „Formalitäten“ zu erledigen seien.

Linzer hatten sich „viel mehr vorgenommen“

Blau-Weiß bekommt es am kommenden Wochenende zuhause mit Hartberg zu tun. Dann soll es auch wieder Zählbares für den Überraschungssechsten der Vorsaison geben. „Wir haben uns (für Rapid, Anm.) viel mehr vorgenommen, wollten zumindest einen Punkt mitnehmen“, betonte Neo-Coach Mitja Mörec.

„Trotzdem haben wir gute Phasen und viele gute Momente gehabt, das müssen wir für die nächsten Spiele mitnehmen“, sagte der Slowene, der nicht zuletzt mit den beiden Neuzugängen Viktor Baier im Tor und Nico Maier im Sturm zufrieden sein durfte.

