Warriors-Star Thompson nach über zwei Jahren vor Comeback

via

via Sky Sport Austria

Nach mehr als zweieinhalb Jahren Verletzungspause steht Klay Thompson vor einem Comeback in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Seine Golden State Warriors bestätigten am Samstag Berichte, wonach der 31-Jährige am Sonntag daheim gegen die Cleveland Cavaliers erstmals seit den NBA-Finals 2019 wieder ein Spiel bestreiten wird. Der fünfmalige All-Star hatte damals einen Kreuzbandriss erlitten. Kurz vor dem Comeback folgte im November 2020 ein Achillessehnenriss.

Flügelspieler Thompson war bis zu seinen schweren Verletzungen ein kongenialer Partner von Warriors-Superstar Stephen Curry. Zusammen erreichte das Duo zwischen 2015 und 2019 fünfmal in Serie die NBA-Finalserie und holte drei Meistertitel. In dieser Saison ist der Club aus San Francisco mit einer Bilanz von 29:9 Siegen aktuell die Nummer zwei der Liga. Spitzenreiter Phoenix Suns hält bei 30:9. Das Team aus Arizona kassierte am Samstag eine 100:123-Heimniederlage gegen die Miami Heat.

(APA) / Bild: Imago