„Was ganz Spezielles“: Seidl bejubelt Tor bei Bundesliga-Debüt

Wenn das erste Bundesliga-Tor beinahe zum Sieg reicht: Trotz des Last-Minute-Ausgleich kann Rapid-Neuzugang Matthias Seidl auf ein gelungenes Ligadebüt blicken. Besonders Sky Experte Andreas Herzog war von der Leistung des SCR-Torschützen beeindruckt.

„So ein Debüt ist immer was ganz Spezielles. Aber wir wollten natürlich den Sieg einfahren, das haben wir letztendlich nicht geschafft“, fasst der Mittelfeldspieler seine Premiere zusammen. Auch das Tor war für den Rapid-Profi aufgrund des langen Videochecks ein kurioser Moment.

Herzog über Seidl: „Muss mit Druck umgehen“

Andreas Herzog war von den Fähigkeiten des Offensivspielers angetan: „Wenn er so weiter macht ist noch mehr drinnen. Was er jetzt leistet ist, absolut top. Fehlt nur mehr der Zehner am Rücken.“

(Red.)