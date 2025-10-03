„Was macht ihr denn?“ – AS Roma verschoss drei Elfer in Serie
Die AS Roma hat in der Europa League mit drei verschossenen Elfmetern in Serie am Donnerstag für ein höchst kurioses Spielende gegen OSC Lille gesorgt und den Lapsus mit einer 0:1-Niederlage bezahlt.
Die Spieler wirkten anschließend fassungslos – und nicht nur sie. Die italienische Zeitung „La Gazzetta dello Sport“ titelte nur: „Was macht ihr denn?“
Nach Hands von Aissa Mandi (83.) scheiterte erst Stürmer Artem Dowbyk an Goalie Berke Özer. Doch weil Lille-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Elfer wiederholt. Dowbyk probierte es erneut – und vergab auch den zweiten Versuch. Dieses Mal hatte Özer aber seine Torlinie zu früh verlassen. Statt Dowbyk erhielt nun Matias Soule die Chance. Wieder war Özer zur Stelle – und dieses Mal auch alles regelkonform.
So blieb es beim 1:0 für Lille. Hakon Arnar Haraldsson hatte bereits in der sechsten Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielt.
HIGHLIGHTS | AS Roma – OSC Lille | 2. Spieltag
(APA) / Bild: Imago