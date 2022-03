Watford geht ohne Bachmann gegen Wolverhampton unter

via

via Sky Sport Austria

Ohne den auf der Ersatzbank sitzenden ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann verliert Watford gegen Wolverhampton mit 0:4.

Bereits nach 21 Minuten wurde das Spiel entschieden. Raul Jimenez bringt die „Wolves“ in der zwölften Minute mit 1:0 in Führung. Das 2:0 ist besonders bitter für Watford, nachdem Cucho Hernandez den Ball ins eigene Tor befördert. In der 21. Minute trifft Daniel Podence zum 3:0.

In der zweiten Hälfte schafft es Watford nicht, zwingende Chancen herauszuspielen. In der 85. Minute macht Ruben Neves dann mit dem 4:0 den Deckel drauf. Wolverhampton sichert mit dem Sieg den achten Platz in der Tabelle ab, Watford bleibt auf dem 19. Tabellenplatz.

Bild: Imago