Watford-Goalie Bachmann gewinnt Österreicher-Duell gegen Barnsley

via

via Sky Sport Austria

Österreicher-Treffen in der englischen Championship: Watford-Keeper Daniel Bachmann bezwang beim 1:0-Sieg seiner Mannschaft das Legionärs-Trio des FC Barnsley.

Bachmann, der nach seiner Liga-Saisonpremiere gegen Huddersfield (2:0) zu seinem zweiten Einsatz in Folge kam, musste abermals kein Gegentor hinnehmen. Das entscheidende Tor erzielte Troy Deeney, der vom Elfmeterpunkt aus in der 17. Mintue einschoss und Watford so auf Rang drei befördert.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Bei den von Ex-LASK-Trainer Valerien Ismael gecoachten Gästen spielte Michael Sollbauer in der Verteidgung durch. Dominik Frieser wirkte ab der 57. Minute mit, während Patrick Schmidt nicht zum Einsatz kam. Nach drei Liga-Niederlagen in Serie ist Barnsley derzeit Zehnter der zweiten Liga.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.