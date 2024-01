Weah-Traumtor! Juve nach Kantersieg gegen Salernitana im Viertelfinale der Coppa Italia

Mit einem Traumtor von Timothy Weah schießt Juventus im Achtelfinale US Salernitana mit 6:1 ab und zieht ins Viertelfinale der Coppa Italia ein.

Dabei gelang den Gästen mit ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc ein Traumstart. Nach nur 59 Sekunden führte der Tabellenletzte der Serie A dank eines Treffers von Chukwubuikem Ikwuemesi früh mit 1:0 und erwischte Juve kalt.

Doch die Turiner drehten das Spiel noch in der ersten Hälfte durch Tore von Fabio Miretti (12.) und Andrea Cambiaso (35.) zur 2:1-Pausenführung.

In der zweiten Hälfte legte die „Alte Dame“ einen Gang zu: Daniele Rugani erhöhte auf 3:1 (54.), Daniliuc-Verteidigerkollege Dylan Bronn schoss in der 75. Minute ins eigene Tor.

Und dann kamen die Juve-Youngsters so richtig in Fahrt. Kenan Yildiz dribbelte sich mit einer sehenswerten Aktion in den Strafraum und zimmerte den Ball ins Tor (88.). Den Schlusspunkt setzte Timothy Weah in der 91. Minute mit einem traumhaften Schuss aus 25 Metern ins Kreuzeck zum 6:1-Endstand.

Damit zieht Juventus ins Viertelfinale der Coppa Italia ein und trifft dort auf Frosinone Calcio, die Napoli mit 4:0 besiegten.

Bild: Imago