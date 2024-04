Wechsel 2025! Neymar verrät neuen Klub in der Kabine

Es ist bislang nur ein Gerücht, doch in Brasilien reiben sich die Fußball-Fans schon voller Vorfreude die Hände. Superstar Neymar soll es angeblich zurück in die Heimat ziehen.

Einem Bericht des Onlineportals UOL zufolge soll der 32-Jährige seine Heimkehr bei einem Besuch bei Ex-Klub FC Santos in der Kabine angekündigt haben. Demnach will er seinen Verein Al-Hilal in Saudi-Arabien mit Vertragsende 2025 verlassen und wieder für den Pele-Klub spielen.

Neymar war am vergangenen Sonntag beim Final-Hinspiel der Campeonato Paulista, der Staatsmeisterschaft von Sao Paulo, als Ehrengast geladen. Santos gewann die Begegnung gegen Palmeiras 1:0. Vor der Partie trug er die Paulista-Trophäe durchs Stadion, die Fans riefen ihm dabei zu: „Komm nach Hause, Neymar!“ Dass er dies für 2025 tatsächlich plane, soll ein Santos-Verantwortlicher laut UOL bereits bestätigt haben.

Offensivspieler Neymar steht seit vergangenem Sommer bei Al-Hilal unter Vertrag, aktuell fällt er wegen eines Kreuzbandrisses aus. Seine Profikarriere hatte er einst bei Santos begonnen, ehe er sich 2013 dem FC Barcelona anschloss.

(SID)/Bild: Imago