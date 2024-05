Wechsel fix: Honsak bleibt in der Deutschen Bundesliga

Nach Ablauf seines Vertrages bei Bundesliga-Fixabsteiger SV Darmstadt wechselt ÖFB-Legionär Mathias Honsak zur kommenden Saison 2024/25 zum 1. FC Heidenheim. Der 27-jährige Offensivspieler unterschreibt beim Tabellen-10. einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

„Mathias hat in den vergangenen Jahren immer wieder unser Interesse geweckt. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt mit einer Verpflichtung ab dem kommenden Sommer geklappt hat“, erklärt Robert Strauß, FCH Bereichsleiter Sport und ergänzt: „Mit Mathias gewinnen wir einen erfahrenen Offensivspieler für uns, der das Potenzial und den Willen besitzt, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.“

Der gebürtige Wiener sammelte während seiner Jugend reichlich Erfahrung im österreichischen Fußball. 2004 schloss sich der 1,88 Meter große Österreicher dem Floridsdorfer AC an. Nach drei Jahren verließ er den Verein und schnürte vier Jahre lang für die Jugend der Wiener Austria seine Fußballschuhe. Im Anschluss spielte der Linksaußen zunächst für die Stadlau Jugend, bevor er 2013 in die zugehörige Herrenmannschaft befördert wurde. Zur Saison 2014/15 wechselte Honsak zum FC Liefering und wurde dort zwischenzeitlich für eineinhalb Jahre an die SV Ried verliehen.

In der Saison 2017/18 wurde der Offensivspieler schließlich von Red Bull Salzburg unter Vertrag genommen. Weitere Erfahrung im Profifußball sammelte er durch eine einjährige Leihe zum SCR Altach sowie durch eine Leihe zum Zweitligisten Holstein Kiel. Zur Saison 2019/20 wechselte der damals 22-Jährige von Salzburg fest zu Darmstadt 98.

In den vergangenen knapp fünf Jahren am Böllenfalltor kam Mathias Honsak auf bislang 21 Einsätze in der Bundesliga, beinahe 100 Spiele in der zweiten Liga und sechs Auftritte im DFB-Pokal. Zudem kann der Wiener sieben Einsätze in der U19 und 17 Einsätze in der U21 der österreichischen Nationalmannschaft vorweisen. Für sein Heimatland traf der Offensivspieler dabei bislang insgesamt achtmal.

Mathias Honsak über seinen Wechsel zum FCH: „Ich freue mich sehr darauf, ab diesem Sommer für den FCH aufzulaufen und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Der FCH hat sich als Verein über viele Jahre stetig weiterentwickelt und steht dabei für seinen ganz eigenen, erfolgreichen Weg. Das hat mich sehr beeindruckt und umso mehr freue ich mich, künftig ein Teil dessen sein zu dürfen.“

Quelle: 1. FC Heidenheim / Artikelbild: Imago