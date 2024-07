Wechsel fix: Polster verlässt Austria Wien

Die Wiener Austria und der FC Lausanne haben sich auf einen Transfer von Manuel Polster verständigt.

Der 21-jährige Flügelspieler wechselt mit sofortiger Wirkung in die Schweiz. Polster kam im Sommer 2022 nach Wien-Favoriten und absolvierte in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 57 Spiele für die violetten Profis, darunter acht im Europacup. In Lausanne trifft Polster auf den ehemaligen Altach-Trainer Ludovic Magnin.

Polster leistete sich in der Vergangenheit bei den Veilchen mehrfach Undiszipliniertheiten und fiel dadurch bei der Klubführung in Ungnade.

Bild: GEPA