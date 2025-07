Wechsel fix! Rapid präsentiert neuen Verteidiger

SK Rapid hat Abwehrspieler Jean Marcelin offiziell präsentiert. Wie zuvor berichtet, wechselt der 25-Jährige mit sofortiger Wirkung von Beitar Jerusalem nach Hütteldorf.

Der 1,97 cm große Innenverteidiger ist am Mittwoch zum Trainingslager in Freistadt angereist. Bereits heute um 16 Uhr soll der Nationalspieler Madagaskars am Mannschaftstraining teilnehmen.

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer zum aktuellen Neuzugang: „Jean Marcelin ist ein ähnlicher Spielertyp wie unsere bewährte Stammkraft Serge-Philippe Raux-Yao. Auch ihn zeichnet ein sehr ruhiger und Pressing resistenter Spielaufbau sowie seine Kopfballstärke aus. „Ari“ verfügt über ein sehr gutes Positionsspiel und deckt damit die wichtigsten Anforderungen für einen Platz in unserer Innenverteidigung hervorragend ab.“

https://www.skysportaustria.at/rapid-verpflichtet-ex-monaco-verteidiger/

(Red.) / Foto: GEPA