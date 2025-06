Wechsel-Hammer bahnt sich an: Woltemade mit Bayern einig

Die Transferplanungen beim deutschen Rekordmeister laufen auf Hochtouren. Während sich die Münchner auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler befinden, arbeitet der Deutsche Meister an einem echten Bundesliga-Hammer!

Woltemade will zum FC Bayern

Wie Sky Sport exklusiv erfuhr, hat der Rekordmeister in dieser Woche eine mündliche Einigung mit dem DFB-Star erzielt. In einem Video-Call mit Trainer Vincent Kompany sowie mit der sportlichen Führung um Max Eberl und Christoph Freund konnten die Münchner den VfB-Star von einem Wechsel in diesem Sommer überzeugen. Der Offensiv-Star will zu Bayern.

Woltemade kann an der Isar einen Langzeitvertrag bis 2030 unterschreiben. Klar ist: Alle FCB-Bosse wollen den Angreifer, der Aufsichtsrat hat den Transfer bereits intern abgesegnet.

Im nächsten Schritt wollen die Bayern die Verhandlungen mit den Schwaben aufnehmen. Woltemade besitzt in Stuttgart einen Vertrag bis 2028, der keine Ausstiegsklausel enthält. Der VfB möchte ihren Shootingstar allerdings unbedingt halten. Erste Gespräche zwischen den Klubs könnten nach der EM starten.