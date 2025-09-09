Wechsel im Sturm! So startet das ÖFB-Team in Bosnien

Das ÖFB-Team tritt heute im vierten Spiel der WM-Qualifikation auswärts in Zenica bei Bosnien-Herzegowina an. Für diese Startelf hat sich Teamchef Ralf Rangnick entschieden.

Anstelle von Marko Arnautovic beginnt Michael Gregoritsch im Sturmzentrum, auf dem rechten Flügel spielt Romano Schmid statt Patrick Wimmer. Derselben Elf hatte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bereits am Samstag in Linz gegen Zypern (1:0) nach zwei Wechseln zur Pause das Vertrauen geschenkt.

Bei den Bosniern beginnen mit Altstar Edin Dzeko und Stuttgarts Ermedin Demirovic beide Topstürmer. Salzburgs Mittelfeld-Youngster Kerim Alajbegovic sitzt vorerst auf der Ersatzbank.

Die ÖFB-Startelf gegen Bosnien-Herzegowina:

Die Aufstellung der Bosnier:

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red./APA) / Bild: GEPA