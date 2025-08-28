Wechsel im Tor! So startet der WAC ins Playoff-Rückspiel
Die Entscheidung um den Einzug in die Conference-League-Ligaphase steht bevor: Der Wolfsberger AC kämpft im Rückspiel des Conference-League-Playoffs um den Sprung in den Hauptbewerb.
Die Wölfe starten mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Duell gegen Omonia Nikosia auf Zypern. Trainer Dietmar Kühbauer nimmt einen Wechsel auf der Torhüter-Position vor und bringt Lukas Gütlbauer anstatt des normalerweise gesetzten Nikolas Polster, der auf der Ersatzbank sitzt. Polster ist laut Kühbauer angeschlagen. „Es ist mit den Ärzten abgesprochen, damit es nicht noch schlimmer wird“, erklärt der Coach im ORF-Interview.
So beginnt der WAC:
Die Startelf von Omonia Nikosia:
Foto: GEPA