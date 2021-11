Wechsel im Winter? Rangnick laut Bericht an Ex-Salzburg-Profi interessiert

via

via Sky Sport Austria

Ralf Rangnick ist seit Wochenbeginn neuer Interimstrainer bei Manchester United und wird für die Red Devils ab kommenden Sommer in beratender Funktion tätig sein. Laut einem Bericht der englischen Zeitung „The Times“ hat Rangnick für den Winter bereits ein erstes Transferziel ausfindig gemacht.

Demnach möchte Rangnick den früheren Salzburg- und aktuellen Leipzig-Profi Amadou Haidara im Jänner nach England lotsen. Haidara wäre als Produkt der Salzburger Pressingschule ideal für den Rangnick-Fußball geeignet – zudem kennt Rangnick als ehemaliger Head of Soccer bei RB Haidara bestens. Denn Rangnick war es auch, der Haidara im Jänner 2019 für eine Ablöse von 19 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Leipzig holte.

In der deutschen Bundesliga kam der zentrale Mittelfeldspieler seitdem auf 95 Einsätze und zehn Treffer. Zudem erzielte der Malier beim 3:2 gegen Manchester United in der vergangenen Champions-League-Saison ein Tor gegen United. Haidara soll bei Leipzig eine Ausstiegsklausel in Höhe von 39 Millionen Euro besitzen.

Bild: Imago