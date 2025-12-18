Wechsel in die Heimat? Bundesligisten nehmen U21-Teamspieler ins Visier

Nach Sky-Informationen sind sowohl der LASK, Sturm Graz als auch der SK Rapid an der Verpflichtung eines jungen Österreichers interessiert.

Dabei handelt es sich um den 19-jährigen Christopher Olivier. Der Vorarlberger spielt aktuell in der 3. Deutschen Liga beim VfB Stuttgart II, wo er einen Vertrag bis 2028 besitzt.

Der Rechtsverteidiger denkt jedoch über einen Abschied aus Stuttgart im Winter nach, sollte ein passendes Angebot vorliegen. Seitens des VfB ist jedenfalls ein Abgang im Sommer geplant. Sein Ziel ist ein Wechsel innerhalb Deutschlands.

Olivier ist zudem österreichischer U21-Teamspieler. Im Oktober absolvierte er in der EM-Qualifikation gegen Dänemark seinen ersten und bis dato einzigen Einsatz für das Team von Peter Perchtold.

