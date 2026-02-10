Wechsel ins Ausland: Dursun verlässt Rapid fix

Der Wechsel von Furkan Dursun in die Schweiz ist offiziell. Der U21-Teamspieler verlässt den SK Rapid und wechselt fix zum FC Thun.

Zuletzt war der 20-Jährige an Zweitligist SKN St. Pölten verliehen. Dort erzielte er in 18 Spielen drei Treffer und bereitete fünf Tore vor. Die Leihe wurde vor wenigen Tagen beendet, nun folgt der Abgang zum Schweizer Tabellenführer.

Der Rapid-Eigenbauspieler absolvierte für die Kampfmannschaft der Grün-Weißen insgesamt 16 Spiele, eine Torbeteiligung gelang Dursun dabei nicht.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Transfer: „Ich möchte Furkan Dursun für seinen Einsatz in den letzten Jahren danken und verstehe seinen Wunsch, diese Chance in der höchsten Spielklasse der Schweiz wahrzunehmen. Da wir uns mit den Verantwortlichen des FC Thun über die Rahmenbedingungen des Wechsels einigen konnten, haben wir diesem Wechsel auch zugestimmt und ich möchte ´Furki´ alles Gute für seine weitere Laufbahn wünschen.“

Bild: GEPA