Wechsel-König Kühbauer! WAC stellt neuen Bundesliga-Rekord auf

WAC-Coach Dietmar Kühbauer hat in der Spielzeit 2024/25 wiederholt ein gutes Händchen bewiesen – und eine neue Bundesliga-Bestmarke aufgestellt.

Die Wolfsberger erzielten in der abgelaufenen Saison beeindruckende 20 Joker-Tore. Zuvor hielt Red Bull Salzburg den Rekord mit jeweils 18 Toren 2021/22 und 2022/23.

Kojzek bester Joker der Liga

Mit Abstand bester Joker der Lavanttaler und der gesamten Bundesliga war der 19-jährige Angreifer Erik Kojzek, der sieben Tore nach Einwechslungen beisteuerte.

Galerie: Alle Joker-Torschützen des WAC

Weitere Top-Joker waren Emmanuel Agyemang, David Atanga, Angelo Gattermayer, Alessandro Schöpf und Markus Pink mit je zwei Treffern. Je ein Tor nach einer Einwechslung erzielten Ervin Omic, Sandro Altunashvili und Thomas Sabitzer.

WAC verpasst Titel knapp

In einem packenden Saisonfinish beendete der WAC die Saison „nur“ auf Rang vier. Die Kühbauer-Elf hatte in der 32. Runde allerdings bis zur letzten Sekunde Chancen auf den Meistertitel. Der Verein konnte in der Saison 20245/25 aber erstmals den ÖFB-Cup gewinnen.

