Wechsel nach Deutschland: Salzburg verliert ÖFB-Talent

ÖFB-Talent Amar Selimovic hat sich für einen Abschied von Red Bull Salzburg entschieden und schließt sich dem deutschen Bundesligisten FC Augsburg an.

Der 16-jährige Flügelstürmer war 2016 im Alter von sieben Jahren in die Salzburg-Akademie gewechselt und durchlief bis zur U16 sämtliche Jugendmannschaften der Mozartstädter. In der ÖFB-Jugendliga gelangen ihm vergangene Saison acht Treffer in 17 Spielen. Für die ÖFB-Junioren absolvierte er bislang sechs Länderspiele.

Selimovic: „Perspektive hat mich überzeugt“

Beim FC Augsburg wird Selimovic zunächst mit der U17 in der DFB-Nachwuchsliga auflaufen. „Ich freue mich sehr, dass meine sportliche Zukunft im Nachwuchsleistungszentrum eines deutschen Bundesligisten liegt. Die Bedingungen beim FC Augsburg sind optimal, damit ich die nächsten Schritte gehen kann. Auch die Perspektive, die mir der FCA aufgezeigt hat, hat mich sofort überzeugt. Dafür werde ich weiter alles geben und freue mich auf die nächsten Jahre“, sagte Selimovic auf der FCA-Homepage.

Augsburgs Nachwuchs-Cheftrainer Claus Schromm sagt: „Amar ist ein temporeicher und dribbelstarker Offensivspieler, der viel Zug zum Tor mitbringt. Außerdem verfügt er über eine gute Mentalität und ist in seiner Persönlichkeitsentwicklung schon sehr weit. Sein Potenzial wollen wir weiter fördern und ihn sportlich wie menschlich weiter voranbringen. Wir freuen uns sehr, dass er seine Qualitäten nun bei uns einbringen wird.“

