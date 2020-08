Wechsel nach Leihe: Austria-Stürmer Turgeman bleibt bei Wisla Krakau

Bereits seit Februar war er verliehen, nun ist der Abgang wohl endgültig: Stürmer Alon Turgeman verlässt Austria Wien und heuert fix bei Wisla Krakau an.

Dies berichten Sky-Reporter Johannes Brandl sowie das polnische Sportportal meczyki.pl. Turgeman erhalte demnach in Polen einen Zwei-Jahres-Vertrag, die Austria ist allerdings an einem Weiterverkauf finanziell beteiligt.

Der Offensivspieler wechselte im Sommer 2018 von Maccabi Haifa nach Wien. In seinen eineinhalb Jahren bei der Austria erzielte er in 28 Spielen zehn Tore. Eine effizientere Bilanz weist der zweifache israelische Teamstürmer in Krakau auf: In neun Spielen gelangen dem 29-Jährigen sechs Treffer.

Bei Wisla spielt Turgeman an der Seite des langjährigen BVB-Profis Jakub Blaszczykowski sowie gemeinsam mit dem österreichischen Legionär Stefan Savic. Der Ex-Salzburger wechselte erst kürzlich von Ljubljana in die polnische Ekstraklasa.

