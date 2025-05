Wechsel nach Portugal: Sturm gibt Leihspieler fix ab

Amadou Dante wechselt fix vom österreichischen Meister SK Sturm Graz nach Portugal!

Der 24-jährige Malier, der in der laufenden Saison an den portugiesischen Erstligisten FC Arouca verliehen war, wird ab der kommenden Spielzeit fix in den Norden Portugals wechseln.

Dante kam im Sommer 2019 zum SK Sturm und wurde zunächst für ein Jahr an den TSV Hartberg verliehen. Nach seiner Rückkehr etablierte er sich rasch als Stammspieler auf der linken Abwehrseite der Grazer. Insgesamt absolvierte er 129 Pflichtspiele für Sturm, steuerte sieben Assists bei und traf einmal selbst ins Netz.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Amadou hat sich bei uns über Jahre hinweg sehr gut entwickelt und war ein wichtiger Teil des SK Sturm. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg.“

(SK Sturm Graz/Red.) / Bild: Imago