Wechsel nun offiziell: Kühn verlässt Rapid

Nun ist es offiziell: Wie Sky bereits berichtete, ist der Wechsel von Nicolas Kühn zum FC Celtic perfekt. Der 24-Jährige unterschreibt in Glasgow einen Vertrag bis 2029.

Rapid erhält nach Sky-Infos eine Abslöse in der Höhe von 3,5 Millionen Euro, die sich durch Boni noch weiter erhöhen kann. Kühn ist bereits am Sonntag nach London gereist und hat dort am Montag seinen Medizincheck absolviert.

„Mit Nicolas Kühn verlässt uns ein wertvoller Spieler, dem ich persönlich und im Namen unseres Klubs nur das Beste für die Zukunft wünschen möchte. Ich hoffe, er kann sein zweifellos riesiges Potential in Schottland noch besser zur Geltung bringen als bei uns. Nic wollte diesen nächsten Schritt in seiner Laufbahn unbedingt machen. Da für uns schlussendlich auch die Rahmenbedingungen passten, haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen“, sagt Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer zum Transfer.

Nicolas Kühn sagt zu seinem Rapid-Abschied: „Leider sind die großen sportlichen Erfolge für meine Mannschaftskollegen und mich in den eineinhalb Jahren ausgeblieben, trotzdem durfte ich beim SK Rapid eine schöne und wertvolle Zeit erleben. Ich werde den Klub weiterverfolgen und drücke die Daumen, dass die Fans künftig viel Grund zum Jubeln haben werden. Mein Dank gilt allen Trainern, Mitspielern, Betreuern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Für Rapid stand Kühn berwerbsübergreifend in 51 Pflichtspielen auf dem Feld, dabei gelangen dem Flügelspieler sieben Tore und zehn Assists.

