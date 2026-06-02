Wechsel perfekt! Behounek kehrt nach Österreich zurück

Nach drei Jahren in den Niederlanden ist die Rückkehr von Raffael Behounek in die ADMIRAL Bundesliga perfekt. Der Verteidiger wechselt ablösefrei von Willem II zum Wolfsberger AC.

Bei den Lavanttalern unterschreibt Behounek einen Vertrag bis 2029. WAC-Trainer Thomas Silberberger kennt Behounek bestens aus gemeinsamen Zeiten bei der WSG Tirol. Unter Silberberger absolvierte der Innenverteidiger mehr als 100 Pflichtspiele.

„Ich freue mich sehr, jetzt Teil des Wolfsberger AC zu sein. Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv und ich hatte sofort das Gefühl, dass dieser Schritt genau der richtige für mich ist. Mit Trainer Silberberger verbindet mich bereits seit vielen Jahren ein sehr gutes Verhältnis. Umso mehr freut es mich, nun wieder mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen, hart zu arbeiten und gemeinsam erfolgreich zu sein“, wird Behounek zitiert.

Der Wiener absolvierte insgesamt 118 Pflichtspiele für Willem II und steuerte dabei acht Tore sowie sechs Assists bei. Davon bestritt er 31 Partien in der Eredivisie, der höchsten Spielklasse der Niederlande.

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