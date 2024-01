Wechsel perfekt! Rapid verpflichtet Christoph Lang

Der SK Rapid verpflichtet Christoph Lang vom SK Sturm. Der zwölffache ÖFB-U21-Nationalteamspieler (vier Treffer) kickte zuletzt für das Bundesliga-Überraschungsteam der Hinrunde, den TSV Hartberg. Für die Oststeirer kam Lang dabei in 20 Pflichtspielen zum Einsatz, fünfmal konnte er sich in die Schützenliste eintragen, vier weitere Treffer bereitete er direkt vor.

Christoph Lang erhält beim SK Rapid einen Vertrag bis inklusive der Saison 2026/27. Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Neuverpflichtung: „Christoph Lang hat sich über starke Leistungen in der Bundesliga und im U21-Nationalteam über unsere Landesgrenzen hinweg interessant gemacht und umso mehr freue ich mich, dass wir ihn ab sofort in unserer Mitte begrüßen dürfen. Er passt als junger österreichischer Spieler, der zudem bereits auf reichlich Erfahrung im Profibereich verweisen kann, hervorragend in unser Anforderungsprofil. Ich bin sicher, dass er aufgrund seines Potentials und seiner Einstellung auch bei uns ein wichtiger Teil der Mannschaft sein wird können.“

Christoph Lang selbst sagt in einem ersten Statement: „Ich weiß, dass steirische Fußballer beim SK Rapid eine lange Tradition haben, und werde alles dafür geben, dass ich mich in den nächsten Jahren in diese ehrwürdige Reihe einordnen kann. Ich freue mich auf die ersten Einheiten mit dem Trainerteam und den neuen Mannschaftskollegen.“

(Bild:SK Rapid)