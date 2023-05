Bericht: Wechsel von BVB-Star Bellingham steht bevor

Der Wechsel von BVB-Star Jude Bellingham steht offenbar kurz vor dem Abschluss.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano und der spanischen Sportzeitung Marca steht Real Madrid unmittelbar vor einer Einigung mit Borussia Dortmund. Der Deal befindet sich wohl schon auf der Zielgeraden.

Die „Königlichen“ sollen sich mit dem 19-Jährigen mehr oder weniger einig sein. In einem weiteren Meeting soll auch eine Zusammenkunft mit dem BVB gefunden werden. Die ebenfalls interessierten englischen Topklubs Manchester City und FC Liverpool haben sich demnach aus dem Rennen um den Mittelfeldspieler zurückgezogen.

Bellinghams Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025. Nach Angaben der Sport Bild erhofft sich der BVB 150 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler, laut Marca will Real 120 Millionen zahlen. In Madrid soll der Teenager bis 2029 unterschreiben.

🚨⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.

Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.

New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023