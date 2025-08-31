Wechsel zu Glasner-Klub Crystal Palace? Baumgartner spricht über Gerüchte

Christoph Baumgartner war nach seinem erlösenden Treffer für RB Leipzig erleichtert – und hat zugleich den Wechsel-Spekulationen um seine Person vorerst ein Ende bereitet. „Ich bin hier am richtigen Ort“, sagte der von Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner umworbene ÖFB-Teamspieler nach dem 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag in der Red Bull Arena.

Ein Wechsel in die englische Premier League scheint somit in dieser Transferperiode vom Tisch. „Dass Spieler sich Gedanken machen, wenn es über einen gewissen Zeitraum nicht so funktioniert, ist, glaube ich, völlig normal“, erklärte Baumgartner: „Aber ich bin hier, ich bin Spieler von RB Leipzig, und ich bin glücklicher Spieler von RB Leipzig. Ich habe richtig Bock, jetzt mit der Mannschaft anzugreifen.“

Baumgartner erzielt wichtiges 1:0

Baumgartner hatte nach dem Abgang von Spielmacher Xavi Simons von Trainer Ole Werner das Vertrauen in der Startelf geschenkt bekommen – und zahlte es mit dem Treffer zum 1:0 in der 48. Minute zurück. „Im Fußball spielt der Kopf immer eine große Rolle. Vielleicht ist diese Woche auch einiges passiert, was mir ein Stück weit neuen Auftrieb gegeben hat“, erklärte Baumgartner, für den es das erste Bundesliga-Tor seit dem 18. Januar war.

Am Tag vor der Partie war der Wechsel von Offensivspieler Simons zu Tottenham Hotspur offiziell bekannt gegeben worden. Grundsätzlich sei Konkurrenzkampf „immer gut“, sagte Baumgartner auf Nachfrage: „Aber klar merkst du, wenn ein Spieler geht, der eine feste Größe auf der Position war und du dann ein Stück weit mehr vielleicht auch von der Mannschaft gebraucht wirst. Das gibt dir ein gutes Gefühl.“

Lob gab es auch von Werner. Baumgartner sei ein „sehr, sehr schlauer Spieler“ und darüber hinaus ein „guter Charakter, der in der Mannschaft Verantwortung übernimmt“. Auch als er nicht von Beginn an gespielt habe, sei Baumgartner in der Kabine und im Training präsent gewesen, erklärte der RB-Coach: „Er hat sich heute für eine gute Vorbereitung und sein präsentes Wesen bei uns mit einer guten Leistung und dem Tor belohnt.“

HIGHLIGHTS | RB Leipzig – 1. FC Heidenheim | 2. Spieltag

(SID)/Bild: Imago