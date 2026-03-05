Vitinha von Paris Saint-Germain zählt zu den besten zentralen Mittelfeldspielern der Welt. Real Madrid soll am PSG-Star interessiert sein.

Doch ein Wechsel zu den Königlichen kommt für den 26-jährigen Portugiesen aktuell nicht infrage. „Es wäre dumm zu gehen“, wurde er im Interview mit Canal 11 deutlich und weiter. „Ich bin sehr gerne hier bei PSG, und meine Familie auch.“

Vitinha besitzt bei den Parisern noch einen Vertrag bis 2029. Mit den Franzosen gewann der Mittelfeld-Spieler unter anderem 2025 die Champions League.

(skysport.de) / Bild: Imago