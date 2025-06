Doppel-Abgang: Youngster-Duo verlässt den WAC

Die beiden WAC-Talente Pascal Müller und Michael Brugger schließen sich Zweitliga-Aufsteiger Hertha Wels an. Das gaben die Oberösterreicher am Dienstag offiziell bekannt.

Der 22-jährige Müller kann auf die Erfahrung von 14 Bundesligaeinsätzen im Dress der Wolfsberger zurückblicken und soll Wels mit seiner Flexibilität in der 2. Liga helfen.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC HOGO Hertha Wels und werde alles daransetzen, zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Zusammen mit dem Klub möchte ich neue Ziele erreichen und mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln“, wird der Mittelfeldspieler auf der Vereinshomepage zitiert.

Neben Müller wechselt auch Angreifer Brugger nach Wels. Er kam bisher nur für die WAC-Reserve zum Einsatz und erzielte dort 22 Treffer in 86 Spielen.

Wels-Sportvorstand Rene Swete sagt zum Transfer: „Wir freuen uns sehr mit Michael einen Spieler, der für viel Dynamik und Athletik im offensiven Bereich steht, für uns gewinnen haben zu können. Zusätzlich hat er in den letzten Saisonen auch bewiesen, dass er sehr produktiv in Erscheinung getreten ist, was Tore und Assists betrifft. Wir begrüßen Michael herzlich in Wels und freuen uns auf die gemeinsame nächste Saison.“

Bild: GEPA