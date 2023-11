Wechselgedanken bei Martins? – „Ich würde lügen, wenn…“

Austria-Profi Marvin Martins hat sich in der neuesten Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis auch zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. Dabei machte der Luxemburger keinen Hehl daraus, dass ihn ein Wechsel ins Ausland nochmal reizen würde.

„Natürlich hat man als Fußballer immer Ziele. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will mein Karriereende bei der Austria haben, dann würde ich lügen. Es wäre keine schlechte Idee, ich würde das schon gerne machen, aber als Spieler will man schon noch einen Schritt machen. Und in den europäischen Spielen, ob es jetzt mit Luxemburg oder mit Austria Wien ist, kann man sich immer gut zeigen“, sagte Martins, der sich aktuell im besten Fußballeralter befindet.

Deutschland und Frankreich als Traumziele

„28 ist ein Alter wo man am Peak ist und ich kann auch von mir sagen, dass ich im Moment auf meinem höchsten Level spiele. Auch, wenn die Resultate mit der Austria jetzt nicht so gut sind, ich fühle mich schon gut. Ich schließe es nicht aus, noch einen Schritt zu machen“, sagte der Veilchen Verteidiger.

Über sein Traumziel für den möglichen nächsten Schritt hat sich Martins auch schon Gedanken gemacht. „Deutschland ist ein Ziel, Frankreich ist auch ein Ziel. Es sind Nachbarländer, man ist nicht weit von zu Hause und das Niveau ist Top. Das sind die zwei Länder, wo ich mir sage, dass ich den Schritt gerne machen würde“, erklärte er.

Bild: GEPA