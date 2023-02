Wechselt Gladbach-Star im Sommer nach Spanien?

via

via Sky Sport Austria

Bereits im Winter soll Atletico Madrid Interesse an Marcus Thuram gehabt haben, nun wollen die Colchoneros offenbar einen neuen Anlauf nehmen. Wie die spanische AS berichtet, will Atletico im Sommer den französischen Nationalspieler ablösefrei verpflichten.

Thurams Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft aus, mehrere internationale Top-Klubs sollen am 25-jährigen Stürmer interessiert sein.

Der Franzose wechselte 2019 nach Gladbach und kommt in der aktuellen Saison in 17 Spielen auf zehn Tore und drei Vorlagen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago