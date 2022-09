Wechselt Griezmann? Top-Klub will Barca-Farce nutzen

via

via Sky Sport Austria

Juventus hinkt aktuell den eigenen Erwartungen her. Platz acht, sieben Punkte Rückstand zur Spitze und nur neun Tore in sieben liga-Spielen sind bei Weitem nicht genug für die Alte Dame, die zumindest den Gerüchten zufolge schon kräftig am zukünftigen Kader arbeitet. Für Tore könnte laut Gazetta dello Sport bald ein neuer Stürmer-Star neben Dusan Vlahovic sorgen. Antoine Grizemann soll auf der Liste von Juve stehen und besonders interessant werden, wenn der 31-Jährige nicht fest zu Atletico wechselt.

Momentan ist der Franzose für zwei Jahre vom FC Barcelona an die Colchoneros ausgeliehen und Atletico tut derweil alles dafür, dass die Kaufpflicht (circa 40 Mio. Euro) nicht greift und hält die Einsatzzeiten Griezmanns gering. Sollte es zu keiner Einigung auf einen geringeren Kaufpreis kommen, dürfte die Griezmann-Farce mit den Kurzeinsätzen weitergehen. Das wäre dann laut Gazetta die Chance von Juve, da der Stürmer von seiner Situation selbst nicht begeistert sein soll.

Griezmanns Vertrag beim FC Barcelona läuft 2024 aus und der katalanische Klub müsste sicherlich in Betracht ziehen, den Stürmer zu einem geringeren Preis zu verkaufen, als sie es sich erhofft hätten.

(skysport.de) / Bild: Imago