Wechselt Maguire innerhalb der Premier League?

Harry Maguire spielt in den Planungen von United-Trainer Erik ten Haag keine Rolle mehr. Zuletzt wurde dem Innenverteidiger sogar die Kapitänsbinde entzogen. Folgt nun der Wechsel zu einem Liga-Konkurrenten?



Laut Transferexperte Fabrizio Romano befinden sich West Ham United und Manchester United in direktem Kontakt, um den Maguire-Deal abzuschließen. Heute soll West Ham bereits ein 30-Millionen-Pfund-Angebot abgegeben haben.

In den nächsten Tagen sollen weitere Gespräche stattfinden. Wie Romano schreibt sind auf weitere Klubs aus der Premier League an einer Verpflichtung von Harry Maguire interessiert.

West Ham and Manchester United are in direct contact over Harry Maguire deal. £30m bid has been sent today, clubs are talking — no contact made on player side yet. 🚨⚒️ #WHUFC

Talks will continue as there are more PL clubs interested in Maguire. pic.twitter.com/PWjliHdaBl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023