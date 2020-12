Wechselt Rapid-Talent Demir zu Barca? Berater-Foto sorgt für Wirbel

via

via Sky Sport Austria

Wechselt Rapid-Talent Yusuf Demir zum FC Barcelona? Jedenfalls befeuert ein Foto von Demirs Berater Emre Öztürk die Gerüchte um einen Transfer von Rapid Wien zu Barca.

Auf Facebook postete Öztürk ein Foto von sich im Barcelona-Pullover und schrieb dazu “Ready for meeting”.

Das Interesse des FC Barcelona am 17-Jährigen liegt schön länger vor, nun scheinen die Verhandlungen konkreter zu werden. Ein Wechsel schon in diesem Winter scheint ausgeschlossen. Manager Öztürk hatte bereits betont, dass Demir die Saison noch in Wien zu Ende spielen werde.

Im Sommer wird es laut “Krone” zum Wechsel kommen, bei dem sich Rapid über eine stattliche Ablösesumme freuen darf. Demirs Marktwert liegt derzeit bei 5 Millionen Euro (transfermark.at).

Neben Barcelona sollen auch weitere namhafte Klubs wie Manchester United oder Ajax Amsterdam Interesse am hochveranlagten Rapid-Youngster zeigen.

