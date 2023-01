Weder Kane noch Havertz – Das ist Bayerns Stürmer-Plan

via

via Sky Sport Austria

Wie bekleidet der FC Bayern München im Sommer seine Stürmerposition? Mit Harry Kane? Oder mit Kai Havertz? Stand jetzt präferieren die Bayern eine andere Lösung.

Eric Maxim Choupo-Moting soll auch in der kommenden Saison Bayerns Stürmer Nummer eins sein. Das erklärte Sky Transferexperte Florian Plettenberg: „Er ist die geplante Nummer eins beim FC Bayern.“ Choupo-Motings Vertrag läuft im Sommer 2023 aus. Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen bereits.

Für die Vertragsverlängerung müssen die Bayern aber tief in die Tasche greifen. „Choupo-Moting ist bereit einen neuen Einjahresvertrag beim FC Bayern zu unterschreiben. Choupo-Moting möchte beim FC Bayern bleiben und die Bayern tun alles, um mit ihm zu verlängern, aber da wird es eine deutliche Gehaltsanpassung geben“, so Plettenberg. Die Rede ist von einer Gehaltserhöhung auf zehn bis elf Millionen Euro.

Der 33-Jährige mauserte sich in dieser Saison zum Lewandowski-Ersatz. In 18 Spielen erzielte er wettbewerbsübergreifend zwölf Tore und lieferte drei Assists.

Kane & Havertz wohl kein Thema mehr

Durch eine Vertragsverlängerung mit Choupo-Moting wird auch die Verpflichtung von Tottenham-Star Harry Kane unwahrscheinlich. „Harry Kane und FC Bayern ist aktuell nicht heiß“, sagte Transferexperte Plettenberg bei „Transfer Update – die Show“.

Ebenfalls kein Thema beim FCB ist Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, in den Planungen des Rekordmeisters soll er laut Plettenberg aber keine Rolle spielen: „Kai Havertz wird nicht zum FC Bayern wechseln. Die Bayern sind derzeit nicht an Havertz interessiert.“

Bild: Imago