Weg frei für City? Salzburg löst Vertrag mit Lijnders auf

Vizemeister Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Ex-Coach Pepijn Lijnders aufgelöst. Das bestätigen die Mozartstädter in einer Aussendung am Mittwoch. Der 42-Jährige steht vor einem Engagement bei Manchester City.

Der Vertrag des Niederländers wäre bis Sommer 2027 gelaufen. Nach nur 13 Siegen aus 28 Pflichtspielen wurde Lijnders nach dem Ende der Hinrunde Mitte Dezember entlassen. Unter Neo-Trainer Thomas Letsch konnten die Bullen die Meisterschaft noch auf Rang zwei beenden.

„Nach sehr konstruktiven und positiven Gesprächen in den letzten Tagen haben wir nunmehr den Vertrag mit unserem Ex-Coach Pepijn Lijnders in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Wir bedanken uns nochmals bei Pep für seinen Einsatz und seine Leidenschaft während der Zeit bei uns und wünschen ihm alles Gute für seine weitere sportliche Zukunft“, werden Geschäftsführer Stephan Reiter und Sportdirektor Rouven Schröder in einer Vereinsaussendung zitiert.

Lijnders bald bei City?

Nun soll Lijnders schnell wieder in den Profifußball zurückkehren. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der 42-Jährige bei einem Engagement bei Manchester City. Dort soll der Niederländer als Co-Trainer von Starcoach Pep Guardiola agieren.

In der Premier League hat Lijnders schon reichlich Erfahrung gesammelt. Als Co von Brendan Rodgers und Jürgen Klopp beim FC Liverpool durfte der Niederländer über den Titelgewinn in der Champions League, der Klub-WM und der Premier League jubeln.

