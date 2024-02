Weg frei für Glasner: Hodgson als Palace-Trainer zurückgetreten

Roy Hodgson ist als Trainer von Crystal Palace zurückgetreten. Dies hat der Premier-League-Club am Montag in einer Mitteilung bekanntgegeben.

Der 76-jährige war zuletzt wegen einer Erkrankung zu Untersuchungen im Krankenhaus. „Ich verstehe, dass es angesichts der jüngsten Umstände zum jetzigen Zeitpunkt für den Verein ratsam sein könnte, vorausschauend zu planen, und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, zurückzutreten“, sagte Hodgson.

Unter Hodgson verlor Crystal Palace zehn der vergangenen 16 Ligaspiele. Im September hatte der Club noch einen Erfolg gegen Manchester United im Old Trafford bejubelt, nun wurde auch vonseiten der Fans die Kritik an Hodgson lauter. Crystal Palace liegt aktuell nur auf dem 16. Tabellenplatz, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt fünf Zähler. Noch am Montagabend traf der Club aus dem Süden Londons in Liverpool auf Everton. Als Interimscoaches sitzen Paddy McCarthy und Ray Lewington auf der Bank (ab 20:50 Uhr live bei Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Laut übereinstimmenden Medienberichten schon in der Vorwoche steht mit dem Österreicher Oliver Glasner der Nachfolger von Hodgson schon ante portas. Rund acht Monate nach seinem Abschied von Eintracht Frankfurt ist der Oberösterreicher Favorit auf den Posten. Laut Sky-Informationen wird Emanuel Pogatetz, der erst Anfang Jänner Trainer der Young Violets wurde, auch in Glasners Trainerteam wechseln.

Glasner soll am Dienstag präsentiert werden

Glasner wäre der zweite österreichische Cheftrainer in der finanzkräftigsten Liga der Welt. Der Steirer Ralph Hasenhüttl war von Dezember 2018 bis November 2022 bei Southampton engagiert. Glasner war Ende Juni 2023 vorzeitig bei Eintracht Frankfurt ausgeschieden. In seiner Amtszeit gewann er mit den Hessen die Europa League und stand zuletzt im verlorenen DFB-Cupfinale gegen RB Leipzig.

Auch aus Respekt gegenüber Hodgson, der übrigens mittlerweile wieder aus dem Spital entlassen wurde, soll Glasner nun am Dienstag präsentiert werden wie es in diversen Medienberichten hieß.

Glasner vor Wechsel zu Crystal Palace – Tatar: „Das passt gut zusammen“

(APA) / Bild: Imago