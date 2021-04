Wegen Beleidigung: Ermittlungen gegen Herthas Ascacibar

via

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat ein Ermittlungsverfahren gegen Santiago Ascacibar vom Bundesligisten Hertha BSC eingeleitet.

Der Argentinier soll am vergangenen Sonntag im Hauptstadt-Derby bei Union seinen Gegenspieler Nico Schlotterbeck beleidigt haben.

Ascacibar hatte in der 78. Minute für ein Foul an Schlotterbeck die Gelbe Karte gesehen, in der Folge war über die Außenmikrofone eine klare verbale Entgleisung Ascacibars zu vernehmen. Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte die Äußerung des Hertha-Spielers nicht mitbekommen.

